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Gaziantep'te Çatıdan evinin balkonuna inmeye çalışırken yaşamını yitirdi

Gaziantep'te evinin anahtarını unutan kişi beline bağladığı su hortumuyla çatıdan balkona inmeye çalıştığı sırada düşerek yaşamını yitirdi.

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Alınan bilgiye göre, merkez Şahinbey ilçesine bağlı Vatan Mahallesi'nde yaşayan Serdar Çelikay (29), anahtarını unuttuğu için kapıda kalınca binanın çatı katından evinin balkonuna inmek istedi.

Vücuduna bağladığı su hortumuyla çatıdan sarkan Çelikay, bu sırada hortumun kopması nedeniyle beton zemine düştü.

Ağır yaralanan Çelikay, 112 Acil Servis ekiplerinin olay yerindeki müdahalesine rağmen hayatını kaybetti.

Çelikay'ın cenazesi, otopsi için Gaziantep Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

 

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