Gaziantep’te cesedi bulunan 5 aylık bebeğin anne ve üvey babası tutuklandı

Şahinbey ilçesi Kemal Köker Caddesi üzerinde bulunan 100. Yıl Parkı içerisinde bir valiz içerisinde buz kalıpları arasında kız bebek cesedi bulunmuş, olayla ilgili yapılan araştırma sonucu bebeğin annesi I. El Baho ve birlikte yaşadığı belirtilen Ziyad El Abdullah ile kendilerine yardım ettikleri ileri sürülen bir şahıs gözaltına alınmıştı.

3 zanlı, bugün Gaziantep Emniyet Müdürlüğündeki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. I. El Baho ve Ziyad El Abdullah çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderilirken, diğer şahıs serbest kaldı.