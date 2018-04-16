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Gaziantep'te çorap içindeki uyuşturucu sevkiyatına polis darbesi

Gaziantep'te durdurulan bir aracın bagajındaki 5 adet çoraba gizlenmiş toplam 2 kilo 700 gram ateş ve buz olarak bilinen uyuşturucu madde ele geçirildi.

  • İHA
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Edinilen bilgiye göre, Gaziantep Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince Gaziantep otobanı doğu gişelerinde yapılan rutin aramada bir aracın bagaj kısmındaki 5 adet çoraba gizlenmiş, toplam 2 kilo 700 gram ateş ve buz olarak bilinen uyuşturucu metamfetamin maddesi ele geçirildi. 

Olayla ilgili şüpheli şahıs gözaltına alınırken, şahsın sorgusunun ardından adli makamlara sevk edileceği belirtildi.

 

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