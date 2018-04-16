Gaziantep'te çorap içindeki uyuşturucu sevkiyatına polis darbesi

Edinilen bilgiye göre, Gaziantep Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince Gaziantep otobanı doğu gişelerinde yapılan rutin aramada bir aracın bagaj kısmındaki 5 adet çoraba gizlenmiş, toplam 2 kilo 700 gram ateş ve buz olarak bilinen uyuşturucu metamfetamin maddesi ele geçirildi.

Olayla ilgili şüpheli şahıs gözaltına alınırken, şahsın sorgusunun ardından adli makamlara sevk edileceği belirtildi.