Son Dakika Haberleri E-gazete 31Bugünkü Star

ŞANS OYUNLARI

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

GÜNCEL

  1. Haberler
  2. Güncel

Gaziantep'te DAEŞ operasyonu: 18 şahıs yakalandı

Gaziantep'te DAEŞ terör örgütüne yönelik yapılan operasyonda 18 şüpheli şahıs yakalanırken çok sayıda mühimmat ele geçirildi.

  • İHA
  • 1
  • 3
  • 1
  • 1
  • 0
  • 1
x

Gaziantep Valiliğinden yapılan açıklamaya göre, ''DAEŞ Terör örgütünün eylem ve faaliyetlerinin deşifre edilmesine yönelik Milli İstihbarat Teşkilatı ve İl Emniyet Müdürlüğü koordineli yapılan çalışmalarda, ilimizde 28 Aralık 2016 tarihinde İl Emniyet Müdürlüğümüz ekiplerince yapılan operasyon neticesinde, toplam 18 şüpheli şahıs yakalanmış olup, şüpheliler hakkında adli tahkikata başlanmıştır. Yakalanan şüphelilerin ikamet, araç ve üst aramalarında; 3,5-4 kilo TNT olduğu değerlendirilen patlayıcı madde, 2 adet infilak kapsülü, (başlatıcı) 1 adet 9 milimetre tabanca, 7 adet kısa 9 milimetre fişek, 2 adet kurusıkıdan çevirme silah, 5 adet 7,65 milimetre fişek, 2 adet av tüfeği, 66 adet av tüfeği fişeği, çok sayıda dijital malzeme elde edilmiştir'' denildi.

DEVAMI İÇİN TIKLAYIN

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgün iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üslenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!
 
Mağaza çalışanı 3 kadın iş çıkışında hayatının şokunu yaşadı

Mağaza çalışanı 3 kadın iş çıkışında hayatının şokunu yaşadı

Başbakan Binali Yıldırım emeklilerle bir araya geldi

Başbakan Binali Yıldırım emeklilerle bir araya geldi

İstanbul'un bilinmeyen fotoğrafları

İstanbul'un bilinmeyen fotoğrafları

Milli hücumbot FAC-55

Milli hücumbot FAC-55

En Çok Okunanlar

ŞANS OYUNLARI

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA