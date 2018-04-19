Gaziantep'te DEAŞ operasyonu: 2 kişi tutuklandı
Gaziantep'te terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonda gözaltına alınan 2 zanlı tutuklandı.
- AA
Gaziantep Cumhuriyet Bas?savcılıg?ından yapılan yazılı açıklamaya göre, terör örgütü DEAS?'ın eylem ve faaliyetlerinin des?ifre edilerek engellenmesine yo?nelik yapılan istihbarat c?alıs?maları sonucu belirlenen bir adrese operasyon düzenlendi.
Operasyonda gözaltına alınan iki zanlı, sevk edildikleri adliyede no?betc?i sulh ceza hakimlig?ince tutuklandı.
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