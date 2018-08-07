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Gaziantep'te DEAŞ operasyonunda 1 tutuklama

Gaziantep'te terör örgütü DEAŞ'a yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 6 şüpheliden, yabancı uyruklu Mohammed Alhabo tutuklandı.

  • DHA
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Gaziantep Cumhuriyet Başsavcılığı´nca DEAŞ terör örgütüne yönelik yürütülen soruşturma kapsamında polis, örgüte finansal destek sağladıkları iddiasıyla 6 şüpheliyi gözaltına aldı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilip mahkemeye çıkarılan şüphelilerden Mohammed Alhabo 'Terör örgütüne üye olmak' suçundan tutuklanırken, diğer 5 şüpheli ise adli kontrol kararıyla serbest bırakıldı.
 

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