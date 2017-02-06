Son Dakika Haberleri E-gazete 6Bugünkü Star

ŞANS OYUNLARI

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

GÜNCEL

  1. Haberler
  2. Güncel

Gaziantep'te devrilen otomobil yandı: 3 kişi hayatını kaybetti

Gaziantep'in Araban ilçesinde devrildikten sonra yangın çıkan otomobilde bulunan 3 kişi öldü.

  • AA
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

Alınan bilgiye göre, sürücüsünün kimliği henüz belirlenemeyen 02 KR 684 plakalı otomobil, Gaziantep-Adıyaman karayolunda Karasu Çayı üzerindeki köprü girişinde devrildi.

Kazanın ardından otomobilin LPG tankının patlaması sonucu yangın çıkan araçta bulunan ve henüz kimlikleri tespit edilemeyen 3 kişi hayatını kaybetti.

İhbar üzerine kaza yerine gelen Araban İlçe Belediyesi itfaiye ekipleri, araçta yanmış halde buldukları 3 kişinin cesedini otomobili parçalayarak çıkarabildi.

Cumhuriyet savcısı ve jandarma ekiplerinin ilk incelemesinin ardından cesetler otopsi yapılmak üzere Gaziantep Adli Tıp Kurumu morguna gönderildi.

Kazayla ilgili başlatılan inceleme sürüyor.

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!
 
Çığ bir köyü yuttu! Şu ana 51 cansız beden çıkartıldı

Çığ bir köyü yuttu! Şu ana 51 cansız beden çıkartıldı

Genelkurmay Başkanı Org. Akar Suriye sınırında

Genelkurmay Başkanı Org. Akar Suriye sınırında

Mercedes bakın nasıl değişti!

Mercedes bakın nasıl değişti!

Sivas'ta yolcu otobüsü devrildi

Sivas'ta yolcu otobüsü devrildi

En Çok Okunanlar

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA