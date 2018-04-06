Gaziantep Cumhuriyet Başsavcılığınca silahlı terör örgütü Fethullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) soruşturması kapsamında örgütün TSK'daki kripto (gizli) yapılanmasına yönelik operasyon düzenlendi. Örgütün "mahrem abileri" tarafından ankesörlü telefon çağrısı yoluyla örgütlendikleri tespit edilen şahıslardan 14'ü sorgusunun ardından adli makamlara sevk edildi. 14 şüpheliden 2'si sek edildiği Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi. Şahıslardan 12'si hakkında ise adli kontrol kararının uygulandığı bildirildi. Adli kontrol kararı uygulanan şahısların ise etkin pişmanlık yasasından faydalanarak örgütün çözülmesinde ve üst yapılanmasına dair önemli bilgiler verdikleri belirtildi.

Gözaltındaki diğer 12 şüphelinin emniyetteki işlemlerin devam ettiği öğrenildi.