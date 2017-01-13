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Gaziantep'te FETÖ/PDY soruşturması: 35 gözaltı

FETÖ'nün şifreli haberleşme programı ByLock'u kullandıkları belirlenen 35 polis gözaltına alındı.

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Gaziantep'te, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik soruşturma kapsamında 35 polis gözaltına alındı.
 
Gaziantep Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında, İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, örgütün şifreli haberleşme programı ByLock'u kullandıkları belirlenen polislere yönelik operasyon düzenledi.
 
Gözaltına alınan 35 polis, sağlık kontrolünün ardından emniyete götürüldü.
 
Operasyonun devam ettiği bildirildi.

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