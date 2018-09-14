Gaziantep'te FETÖ/PDY'nin TSK'deki mahrem yapılanmasına yönelik operasyonda gözaltına alınan 4 zanlı tutuklandı

Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan yazılı açıklamaya göre, terör örgütünün Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) yapılanması içerisinde "mahrem imamlar" tarafından ankesörlü telefondan arandıkları belirlenen 16 şüpheli gözaltına alındı.

Emniyet Müdürlüğündeki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan 4'ü nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklanırken, 12'si hakkında ise adli kontrol kararı uygulandı.