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Gaziantep'te geçici 'Özel Güvenlik Bölgesi' uygulaması

Gaziantep'in Karkamış ilçesindeki Beşkılıç-Türkyurdu arasında kalan alan, 15 günlüğüne 'Özel Güvenlik Bölgesi' ilan edildi.

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Gaziantep'in Karkamış ilçesindeki Beşkılıç-Türkyurdu arasında kalan alan, 15 günlüğüne "Özel Güvenlik Bölgesi" ilan edildi.

Gaziantep Valiliğinden yapılan yazılı açıklamada, Suriye sınırında güvenlik durumunu desteklemek ve ayrıca vatandaşların can ve mal güvenliğine yönelik muhtemel tehdit ve tehlikeleri bertaraf etmeye yönelik önlemler alındığı bildirildi.

Açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"2565 Sayılı Askeri Yasak Bölgeler ve Güvenlik Bölgeleri Kanunu'nun 32/A maddesi gereğince, Beşkılıç-Türkyurdu arasında kalan hududun geri bölgesinde, 09 Ocak 2017 Pazartesi günü saat 17.00'de başlayıp, 23 Ocak 2017 Pazartesi günü saat 17.00'de bitecek şekilde 15 gün süre ile Valiliğimizce Özel Güvenlik Bölgesi ilan edilmesine karar verilmiştir. Buna göre 09 Ocak 2017 - 23 Ocak 2017 tarihlerinde Özel Güvenlik Bölgesi ilan edilen yerlerde her türlü araç ve insan giriş-çıkışının kontrolü, gerektiğinde yasaklanması ve gerekli güvenlik tedbirlerinin alınması İl Jandarma Komutanlığı ve İl Emniyet Müdürlüğünce yapılacaktır."

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