Gaziantep'te güvenlik görevlisi, araçta tabancayla intihar etti

7 aydır güvenlik görevlisi olarak çalışan Mustafa A., telefonla görüşme yapacağını söyleyerek şubenin arkasında bulunan otoparka gitti.

ARAÇ İÇİNDE İNTİHAR ETTİ

Burada resmi aracın sürücü koltuğuna oturan Mustafa A., tabancasını başına dayayıp ateşledi. Silah sesini duyanlar otoparka gittiğinde Mustafa A.'yı aracın içinde kanlar içerisinde gördü.

HAYATINI KAYBETTİ

İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri Mustafa A.'nın öldüğünü belirledi. Ölümüyle yakınlarına yasa boğan Mustafa A.'nın cesedi, yapılan incelemenin ardından otopsi yapılmak üzere Adli Tıp Kurum Morgu'na götürüldü. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.