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Gaziantep'te HDP ve DBP ilçe yöneticilerinin bulunduğu 12 kişi gözaltına alındı

Gaziantep'in İslahiye ilçesinde düzenlenen operasyonda aralarında HDP ve DBP ilçe yöneticilerinin de bulunduğu 12 kişi gözaltına alındı.

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Gaziantep Valiliğinden yapılan yazılı açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü ve İslahiye İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince, İslahiye HDP ve DBP eski ve yeni ilçe yöneticileri, Amanoslar kırsalında faaliyet yürüten PKK/KCK terör örgütü mensuplarıyla milislik, işbirlikçilik yapan şahıslara yönelik eş zamanlı operasyon düzenlendi. 
 
PKK/KCK terör örgütünün talimatları doğrultusunda hareket eden, eylem ve faaliyette bulunan 13 kişinin yakalanmasına yönelik operasyonda, HDP ve DBP İslahiye eski ve yeni ilçe başkanlarının da aralarında bulunduğu, PKK/KCK terör örgütünün alt oluşumlarından KCK/TY adına faaliyetlerde bulunan, PKK/KCK terör örgütü mensuplarına malzeme aktarımı yaparak yardım yataklık yapan, terör örgütünün gençlik yapılanması YDG-H adına, sosyal medya üzerinden terör örgütünün propagandasını yaparak Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanına, kurumlarına ve güvenlik güçlerine hakaret eden, asılsız suçlamalarda bulunan, PKK/KCK terör örgütü lehine gösteriye dönüşen toplantı ve gösteri yürüyüşlerine katıldığı tespit edilen 12 kişi gözaltına alındı.

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