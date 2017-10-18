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Gaziantep'te hırsızlık operasyonu

Gaziantep'te çeşitli hırsızlık olaylarına karıştıkları iddiasıyla gözaltına alınan 13 kişiden 6'sı tutuklandı.

  • AA
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İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Şehitkamil İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri, ilçedeki hırsızlık olaylarının aydınlatılması ve şüphelilerinin yakalanmasına yönelik yaptığı operasyonlarda, çeşitli hırsızlık olaylarına karıştıkları iddiasıyla toplam 13 kişiyi gözaltına aldı.

Zanlılardan 6'sı tutuklanırken diğerleri hakkındaki işlemlerin devam ettiği bildirildi.

Operasyonlarda ruhsatsız tabanca, 15 fişek, 3 çalıntı dizüstü bilgisayar ele geçirildi.

Çalıntı olduğu belirlenen malzemeler sahiplerine teslim edildi.

 

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