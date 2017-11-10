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Gaziantep'te iki aile arasında silahlı kavgada 5 kişi yaralandı

Gaziantep'te akraba iki aile arasında kız isteme meselesi nedeniyle çıktığı iddia edilen silahlı kavgada 5 kişi yaralandı.

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Alınan bilgiye göre, Şehitkamil ilçesi Mithatpaşa Mahallesi 9.  Sokak'ta ikamet eden Nimet D. (45) ve oğlu Doğan D. ile aynı sokakta oturan  akrabaları Emine ve Yaşar D. çifti tartışmaya başladı.

Tartışmanın kavgaya dönüşmesiyle Nimet D. ve oğlu Doğan D,  üzerlerindeki silahlarla ateş ederek 5 kişiyi yaraladıktan sonra kaçtı.

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda çevik kuvvet polisi, özel harekat  ekipleri ve ambulanslar gönderildi. Olayda yaralanan Emine ve Yaşar D. çifti ile  oğlu Ali D, komşuları Emine G. ve Hayri P. 112 Acil sağlık ekiplerince çevre  hastanelere kaldırıldı.

Şehitkamil devriye ekipleri, kaçan Nimet D. ve oğlu Doğan D'yi  saklandıkları evlerinde olayda kullanılan silahlarla birlikte gözaltına alarak  emniyete götürdü.

Akraba iki aile arasındaki kavganın kız isteme konusuyla ilgili olduğu  öğrenildi.

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