Son Dakika Haberleri 10

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

GÜNCEL

  1. Haberler
  2. Güncel

Gaziantep’te KKKA hastalığı şüphesiyle hastanede tedavi altına alındı

Gaziantep'in İslahiye ilçesinde bir asker Kırım Kongo Kanamalı Ateşi (KKKA) hastalığı şüphesiyle hastanede tedavi altına alındı.

  • AA
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

 

Alınan bilgiye göre, İslahiye 106'ncı Topçu Alay Komutanlığı Şehit Alpay Başaran Kışlası'nda vatani görevini yapan M.Ç. kene ısırması sonucu rahatsızlandı.

KKKA hastalığı şüphesiyle İslahiye Devlet Hastanesine kaldırılan M.Ç, ilk müdahalenin ardından ambulansla Gaziantep Üniversitesi Şahinbey Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildi.

 

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!
 
Rüya gibi millet bahçesi! İşte özellikleri...

Rüya gibi millet bahçesi! İşte özellikleri...

Doğumu hayretler içinde bıraktı

Doğumu hayretler içinde bıraktı

Tam bir şifa kaynağı

Tam bir şifa kaynağı

Sosyal medyada günün en çok paylaşılan fotoğrafları

Sosyal medyada günün en çok paylaşılan fotoğrafları

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA