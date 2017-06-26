Gaziantep'te korku dolu anlar... Eşi, annesi ve 3 çocuğunu evde rehin aldı
Gaziantep'te uyuşturucu bağımlısı olduğu iddia edilen 33 yaşındaki İmam B., elindeki bıçakla kendine zarar verdikten sonra eşi, annesi ve 3 çocuğunu evde rehin aldı. Polis tarafından güçlükle sakinleştirilen İmam B., ikna edilip evden indirilerek hastaneye götürüldü.
- DHA
Olay, öğleden sonra saatlerinde Çağlayan Mahallesi'nde meydana geldi. Uyuşturucu bağımlısı olduğu öne sürülen İmam B., evinde eline aldığı bıçakla kendisine zarar verdi, ardından eşi, annesi ve 3 çocuğunu rehin aldı. Evden gelen sesleri duyan mahalle sakinleri, durumu polis ekiplerine bildirdi. İhbarla eve gelen polisler, evin camını kıran İmam B.'yi ikna etmek için çaba harcadı. Çevredekilere bağıran ve cam parçalarını aşağıda bulunan polis ve toplananların üzerine atan İmam B. ekiplerin yarım saat süren çabası ile teslim oldu. Evdekilerin zarar görmediği olayda polis tarafından evden çıkarılan İmam B., ambulansla tedavi için hastaneye götürüldü. Evde rehin tutulan 2 kadın ve 3 çocuğun sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.
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