Gaziantep'te korku dolu anlar... Eşi, annesi ve 3 çocuğunu evde rehin aldı

Olay, öğleden sonra saatlerinde Çağlayan Mahallesi'nde meydana geldi. Uyuşturucu bağımlısı olduğu öne sürülen İmam B., evinde eline aldığı bıçakla kendisine zarar verdi, ardından eşi, annesi ve 3 çocuğunu rehin aldı. Evden gelen sesleri duyan mahalle sakinleri, durumu polis ekiplerine bildirdi. İhbarla eve gelen polisler, evin camını kıran İmam B.'yi ikna etmek için çaba harcadı. Çevredekilere bağıran ve cam parçalarını aşağıda bulunan polis ve toplananların üzerine atan İmam B. ekiplerin yarım saat süren çabası ile teslim oldu. Evdekilerin zarar görmediği olayda polis tarafından evden çıkarılan İmam B., ambulansla tedavi için hastaneye götürüldü. Evde rehin tutulan 2 kadın ve 3 çocuğun sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.