Gaziantep'te korkunç kaza: 1 kişi hayatını kaybetti 3 kişi yaralandı

Kaza, bugün sabah saatlerinde Burç kavşağı yakınlarında meydana geldi. Akrabalarının bayram ziyaretine giden Mehmet Şerif Osanmaz, kullandığı plakası öğrenilemeyen otomobil, kontrolden çıkıp yoldaki aydınlatma direğine çarptı. Kazada, otomobilde bulunan Mehmet Şerif Osanmaz'ın eşi Sevgi Gül Osanmaz olay yerinde yaşamını yitirdi. Osanmaz'ın cesedi otopsi için Adli Tıp Kurumu'na götürülürken, kazada yaralanan Sevgi Gül Osanmaz'ın eşi olan sürücü Mehmet Şerif Osanmaz ile oğulları Emirhan ve Ergün ise çevredekilerin ihbarıyla gelen sağlık görevlileri tarafından ambulanslarla Şahinbey Araştırma Hastanesi'ne götürülüp tedaviye alındı.