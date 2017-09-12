Son Dakika Haberleri E-gazete 13Bugünkü Star

ŞANS OYUNLARI

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

GÜNCEL

  1. Haberler
  2. Güncel

Gaziantep'te kumar operasyonu: 7 kişi gözaltına alındı

Gaziantep'te kumar oynattıkları tespit edilen 7 kişi gözaltına alındı.

  • AA
  • 3
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

Alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, Merkez Şahinbey ilçesine bağlı Bey Mahallesi'ndeki bir pasajda kooperatif adı altında kumar oynatıldığı ihbarı üzerine operasyon düzenledi.

Operasyonlarda, kooperatif üyesi 7 kişi gözaltına alındı, kumar oynayanlara ise para cezası uygulandı, tombala makinesi ve kumar ekipmanlarına el konuldu.

Emniyet yetkilileri, kentte kumar oynanması için yer temin eden ve oynayan kişilerin yakalanmasına yönelik çalışmaların süreceğini kaydetti.

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!
 
ABD'de ağaca takılan uçak takla attı

ABD'de ağaca takılan uçak takla attı

Alibaba'nın kurucusu Jack Ma'nın hikayesi...

Alibaba'nın kurucusu Jack Ma'nın hikayesi...

37 yıl öce bugün darbe yapıldı

37 yıl öce bugün darbe yapıldı

Paslanmış bıçağı dakikalar içinde jilet gibi yaptı

Paslanmış bıçağı dakikalar içinde jilet gibi yaptı

En Çok Okunanlar

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA