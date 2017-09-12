Gaziantep'te kumar operasyonu: 7 kişi gözaltına alındı

Alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, Merkez Şahinbey ilçesine bağlı Bey Mahallesi'ndeki bir pasajda kooperatif adı altında kumar oynatıldığı ihbarı üzerine operasyon düzenledi.

Operasyonlarda, kooperatif üyesi 7 kişi gözaltına alındı, kumar oynayanlara ise para cezası uygulandı, tombala makinesi ve kumar ekipmanlarına el konuldu.

Emniyet yetkilileri, kentte kumar oynanması için yer temin eden ve oynayan kişilerin yakalanmasına yönelik çalışmaların süreceğini kaydetti.