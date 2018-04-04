Son Dakika Haberleri 4

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

GÜNCEL

  1. Haberler
  2. Güncel

Gaziantep'te lüks araç çalan 4 kişilik çete çökertildi

Gaziantep'te lüks araç çalan 4 kişilik çete polisin yaptığı operasyonla yakalandı.

  • İHA
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

Gaziantep’te farklı tarihlerde 2 adet lüks otomobilin çalınması üzerine Gaziantep Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Müdürlüğü Oto Hırsızlık Büro amirliği ekipleri harekete geçikti.

EVLERE BASKIN

Otomobillerin bulunması ve faillerinin yakalanmasına yönelik çalışma yürüten ekipler, yaptıkları araştırma ve çalışmalar neticesinde, çalıntı araçların Şehitkamil ilçesi Sinan köyünde bulunan bir çiftlik evinde gizlendiği tespit etti.

ARAÇLAR SAHİPLERİNE TESLİM EDİLDİ

Çiftlik evine yapılan operasyon neticesinde, 4 şüpheli şahıs gizledikleri çalıntı araçlarla birlikte yakalanarak göz altına alındı. Lüks araçlar, işlemlerin ardından sahiplerine teslim edildi.

Olaylara karıştıkları tespit edilen H.O. , D.Ö. , B.Y. ve M.Y. isimli şüpheli şahıslar ise sorgularının ardından adli makamlara sevk edildi.

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!
 
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Cumhuriyetimizin 100. Yılını enerjiyle taçlandıracağız

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Cumhuriyetimizin 100. Yılını enerjiyle taçlandıracağız

Siyonizm'in kurucusunun Abdülhamid'e yolladığı mektup Osmanlı arşivinden çıktı

Siyonizm'in kurucusunun Abdülhamid'e yolladığı mektup Osmanlı arşivinden çıktı

Hangi ülkenin ne kadar savaş uçağı var?

Hangi ülkenin ne kadar savaş uçağı var?

Bulduğu hazine bir servet değerinde

Bulduğu hazine bir servet değerinde

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA