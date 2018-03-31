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Gaziantep'te minibüs ile otomobil çarpıştı: 2 ölü, 8 yaralı

Gaziantep'te meydana gelen trafik kazasında 2 kişi öldü, 8 kişi yaralandı.

  • İHA
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Sürücüleri henüz öğrenilemeyen 34 JK 6369 plakalı otomobil ile 27 GE 705 plakalı minibüs Gaziantep-Adana otobanının 5. kilometresindeki acil çıkış dönemecinde çarpıştı.

Kazada, kimlikleri tespit edilemeyen 1'i çocuk 2 kişi olay yerinde hayatını kaybetti.

Yaralanan 8 kişi ise 112 Acil Servis ekiplerince kentteki hastanelere kaldırıldı.

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