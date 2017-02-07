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Gaziantep'te "özel güvenlik bölgesi" uygulaması

Gaziantep'in Beşkılıç ile Türkyurdu arasında kalan hududun geri bölgesinin, 15 günlüğüne 'özel güvenlik bölgesi' ilan edildiği bildirildi.

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Valilikten yapılan yazılı açıklamada, Suriye sınırında güvenlik durumunu desteklemek ve ayrıca vatandaşların can ve mal güvenliğini olası tehdit ve tehlikelerden bertaraf etmek üzere 2565 Sayılı Askeri Yasak Bölgeler ve Güvenlik Bölgeleri Kanunu'nun 32/A maddesi gereğince, Beşkılıç-Türkyurdu arasında kalan hududun geri bölgesinin, 6-20 Şubat tarihleri arasında 15 gün süreyle "özel güvenlik bölgesi" ilan edildiği kaydedildi.

Açıklamada, 20 Şubat 2017 tarihine kadar söz konusu bölgeye her türlü araç ve insan giriş-çıkışının kontrolü, gerektiğinde yasaklanması ve gerekli güvenlik tedbirlerinin alınmasının İl Jandarma Komutanlığı ve İl Emniyet Müdürlüğünce yapılacağı kaydedildi.

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