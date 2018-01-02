Gaziantep'te polise ateş açıldı

İstiklal Mahallesi 31 Nolu sokakta bir eve arama yapmak isteyen polis ekiplerine ateş açıldı. Av tüfeği ile açılan ateşte bir polis memurunun saçmalardan yaralanarak hastaneye kaldırıldığı öğrenilirken, kaçan 3 kişinin polis tarafından yakalanarak gözaltına alındığı belirtildi.
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