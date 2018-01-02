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Gaziantep'te polise ateş açıldı

Gaziantep'te ev aramasına giden polise ateş açıldı. Bir polis yaralanırken olayla ilgili 3 kişi yakalandı

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İstiklal Mahallesi 31 Nolu sokakta bir eve arama yapmak isteyen polis ekiplerine ateş açıldı. Av tüfeği ile açılan ateşte bir polis memurunun saçmalardan yaralanarak hastaneye kaldırıldığı öğrenilirken, kaçan 3 kişinin polis tarafından yakalanarak gözaltına alındığı belirtildi.

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