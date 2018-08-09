Gaziantep'te polise silahlı saldırı
Gaziantep'in merkez Şahinbey ilçesinde kavgaya müdahale etmek üzere olay yerine giden polis ekibine pompalı tüfekle ateş ederek kaçan iki kişi yakalandı.
Gaziantep Valiliğinden yapılan açıklamaya göre, Vatan Mahallesi'nde
meydana gelen kavgaya mu?dahale etmek u?zere olay yerine giden polis ekibine, 2
kişi tarafından pompalı tu?fekle ateş açıldı.
Olayın ardından motosikletle kaçan şüpheliler, kovalamaca sonucu
yakalandı. Yakalanan zanlılar M.K. ve N.O?. ile birlikte pompalı tu?fek, 3 dolu
fis?ek ve bıc?ak ele gec?irildi.
Polislerin yara almadığı olayda ekip otosu hasar gördü.
Muhabir : Zuhal KocalarYayınlayan : Hüseyin Gazi Kaykı
14:31 09/08/18
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