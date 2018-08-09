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Gaziantep'te polise silahlı saldırı

Gaziantep'in merkez Şahinbey ilçesinde kavgaya müdahale etmek üzere olay yerine giden polis ekibine pompalı tüfekle ateş ederek kaçan iki kişi yakalandı.

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         Gaziantep Valiliğinden yapılan açıklamaya göre, Vatan Mahallesi'nde
 meydana gelen kavgaya mu?dahale etmek u?zere olay yerine giden polis ekibine, 2
 kişi tarafından pompalı tu?fekle ateş açıldı.      
         Olayın ardından motosikletle kaçan şüpheliler, kovalamaca sonucu
 yakalandı. Yakalanan zanlılar M.K. ve N.O?. ile birlikte pompalı tu?fek, 3 dolu
 fis?ek ve bıc?ak ele gec?irildi.      
         Polislerin yara almadığı olayda ekip otosu hasar gördü.      
         Muhabir : Zuhal KocalarYayınlayan : Hüseyin Gazi Kaykı
14:31 09/08/18
 

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