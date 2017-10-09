Gaziantep'te saman yüklü TIR yandı

Şanlıurfa-Gaziantep otoyolunun 16'ncı kilometresinde, Hakan Y. yönetimindeki 31 DM 943 plakalı saman yüklü tır, henüz belirlenemeyen bir nedenle alev aldı. Alevleri farkeden sürücü Hakan Y, tırı otoyol kenarına çekerek, kupayı dorsesinden ayırdı.

Sürücünün ihbarı üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri, rüzgarın etkisiyle güçlenen tırdaki yangını 2 saatlik çalışmanın ardından söndürdü.