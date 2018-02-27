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Gaziantep'te sinir krizi geçiren genç kız, oturduğu evi yaktı

Gaziantep'te bunalıma giren genç kız, evi ateşe verdi. Demir kapıyı kırmaya çalışan ekipler, merdivenle eve çıkararak genç kızı kurtardı.

  • İHA
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Mithatpaşa Mahallesi Halil İbrahim Sokak'ta 2 katlı evin üst katında annesi S.T. ile birlikte yaşayan E.T., annesinin evde olmadığı saatte girdiği bunalım sonucu sinir krizi geçirerek, oturduğu evi ateşe verdi. Komşuların ihbarı üzerine bölgeye sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Yangına müdahale etmek ve genç kızı kurtarmak için itfaiye ekipleri çalışma başlattı. Önce kilitli olan demir kapıyı açmaya çalışan ekipler, balyoz ve kesme makasla çabalarına rağmen başarılı olamadı.

Ekipler, buldukları merdiven yardımıyla eve girerek, demir kapının kilidini spiral ile kesti. Evdeki yangına müdahale eden ekipler, yaralandığı tespit edilen genç kızı dışarı çıkarmayı başardı. Sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi yapılan E.T., ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Öte yandan, genç kızın kardeşi A.T.'nin 3 ay önce intihar ettiği, babası R.T.'nin ise cezaevinde olduğu öğrenildi.

Olay yerinde güvenlik tedbiri alan polis ile itfaiye ekipleri, olay yerinde inceleme yaptı.

 

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