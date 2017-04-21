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Gaziantep'te sosyal medya operasyonu: 2 gözaltı

Referandumla ilgili 'sosyal medyadan halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama' içerikli paylaşımlarda bulunan 2 kişi gözaltına alındı.

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Gaziantep Valiliği'nden yapılan açıklamada, şüphelilerin emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edileceği belirtilerek, "Ülkemizde gerçekleştirilen anayasa değişikliği halkoylaması neticesinde sosyal paylaşım siteleri ve diğer iletişim araçları üzerinden 'halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama' içerikli paylaşımlarda bulundukları iddiasıyla şüpheli 2 şahıs hakkında İl Emniyet Müdürlüğümüz ekiplerince yasal işlem başlatılmıştır. Şüpheliler, haklarındaki tahkikatın tamamlanmasıyla Cumhuriyet Başsavcılığı'na sevk edileceklerdir" denildi.

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