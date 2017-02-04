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Gaziantep'te şüpheli valiz korkuttu

GAZİANTEP'te, Şehirlerarası Otobüs Terminali önündeki kaldırıma bırakılan ve fünyeyle patlatılan valizden kıyafet çıktı.

  • DHA
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Karacaahmet Mahallesi'ndeki Şehirlerarası Otobüs Terminali önünden geçen yoldaki kaldırımında sahibi bilinmeyen valiz görenler, içerisinde bomba olabileceği şüphesiyle durumu polise bildirdi. İhbar üzerine gelen polisler, yolu araç ve yaya trafiğe kapatarak güvenlik önlemi aldı. Yolda park halindeki araçlar çekicilerle otoparka götürülürken, bölgeye bomba imha uzmanları çağrıldı. Bomba imha uzmanı, fünye yerleştirdiği valizi kontrollü şekilde patlattı. Gürültüyle patlatılan ve içerisinden kıyafet çıkan valiz, incelenmek üzere Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü.

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