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Gaziantep'te tarım işçilerini taşıyan kamyonet devrildi

Gaziantep'te tarım işçilerini taşıyan kamyonetin devrilmesi sonucu 17 kişi yaralandı.

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Ramazan Aslan (36) idaresindeki 63 LK 731 plakalı kamyonet Şehitkamil ilçesi Kabasız-Tokdemir Mahallesi Kızıl Yokuş mevkisinde yoldan çıkarak devrildi.
 
Kazada kamyonette bulunan fıstık bahçelerinde çalışan 17 işçi yaralandı.
 
Sağlık ekiplerince ambulanslarla kent merkezideki hastanelere kaldırılan yaralılardan 3'nün hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi. 

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