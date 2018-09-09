Gaziantep'te tarım işçilerini taşıyan kamyonet devrildi
Gaziantep'te tarım işçilerini taşıyan kamyonetin devrilmesi sonucu 17 kişi yaralandı.
- AA
Ramazan Aslan (36) idaresindeki 63 LK 731 plakalı kamyonet Şehitkamil ilçesi Kabasız-Tokdemir Mahallesi Kızıl Yokuş mevkisinde yoldan çıkarak devrildi.
Kazada kamyonette bulunan fıstık bahçelerinde çalışan 17 işçi yaralandı.
Sağlık ekiplerince ambulanslarla kent merkezideki hastanelere kaldırılan yaralılardan 3'nün hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.
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