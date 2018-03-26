Gaziantep'te terör operasyonu: 5 kişi tutuklandı
Gaziantep'te terör örgütü KCK/PKK/YPG/YPS'ye yönelik operasyonda gözaltına alınan 7 zanlıdan 5'i tutuklandı.
- AA
Gaziantep Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan yazılı açıklamaya göre, silahlı terör örgütü KCK/ PKK/YPG/YPS'ye yönelik soruşturma kapsamında 7 zanlı gözaltına alındı.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan 5'i "terör örgütüne üye olmak" suçundan Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliğince tutuklandı.
Şüphelilerden 2'si ise adli kontrol kararıyla serbest bırakıldı.
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