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Gaziantep'te terör operasyonunda 3 tutuklama

Gaziantep'te terör örgütleri PKK ile FETÖ/PDY'ye yönelik operasyonda gözaltına alınan 4 şüpheliden 3'ü çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

  • DHA
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Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen soruşturma kapsamında polis terör örgütleri PKK/KCK-PYD/YPG ile FETÖ/PDY'ye yönelik düzenlediği operasyonda 4 şüpheliyi gözaltına aldı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 3'ü çıkarıldıkları mahkemece tutuklanırken, 1'i ise adli kontrol kararıyla serbest bırakıldı.
 

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