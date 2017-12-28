Gaziantep'te terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyon

Gaziantep'te terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonda 17 zanlı gözaltına alındı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, teröristlerin eylemlerinin önlenmesi amacıyla yapılan çalışmalar kapsamında Emniyet Müdürlüğü ekipleri, özel harekat ve bomba imha uzmanlarının da desteğiyle önceden belirlenen adreslere operasyon düzenledi.

Operasyonda 17 zanlı gözaltına alınırken, zanlıların ev, iş yeri, depo ve üst aramalarında 111 bin 800 dolar, 55 bin 195 bin lira, tabanca, 2 şarjör, 220 dolu fişek, 2 av tüfeği, 27 fişek ile çok sayıda dijital malzeme ele geçirildi.