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Gaziantep'te terör örgütü PKK operasyonu: 11 gözaltı

Gaziantep'te polis tarafından terör örgütü PKK/KCK-PYD/YPG'ye yönelik düzenlenen operasyonda 11 kişi gözaltına alındı.

  • DHA
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İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Cumhuriyet Başsavcılığı´nca silahlı terör örgütü PKK/KCK-PYD/YPG´ye yönelik soruşturma kapsamında belirlenen çok sayıda adrese eş zamanlı operasyon yaptı. Operasyonda adreslerinde arama da yapılan 11 gözaltına alındı. Şüpheliler, sorgulanmak üzere emniyete götürüldü.
 

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