Gaziantep'te terör örgütü PKK operasyonu: 11 gözaltı

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Cumhuriyet Başsavcılığı´nca silahlı terör örgütü PKK/KCK-PYD/YPG´ye yönelik soruşturma kapsamında belirlenen çok sayıda adrese eş zamanlı operasyon yaptı. Operasyonda adreslerinde arama da yapılan 11 gözaltına alındı. Şüpheliler, sorgulanmak üzere emniyete götürüldü.