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Gaziantep'te terör propagandasına 9 tutuklama

Gaziantep'te terör örgütü propagandası yaptıkları gerekçesiyle gözaltına alınan 10 kişiden 9'u tutuklandı.

  • AA
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Gaziantep Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan açıklamaya göre, tero?r o?rgu?tu? PKK/KCK-PYD/YPG'ye yo?nelik sorus?turma kapsamında operasyon başlatıldı.

Tero?r o?rgu?tu? propagandası yapmak suc?undan go?zaltına alınan 10 kişiden 9'u sevk edildikleri no?betc?i Sulh Ceza Hakimlig?ince tutuklandı. Bir kişi ise adli kontrol hükümleri uygulanarak serbest bırakıldı.

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