Gaziantep'te trafik kazası: 3 kişi hayatını kaybetti
Gaziantep'te hafif ticari araçla kamyonun çarpışması sonucu 3 kişi öldü, bir kişi yaralandı.
- AA
Nizip ilçesinden kent merkezine giden Bekir İnal'ın kullandığı 27 BH 520 plakalı hafif ticari araç, D-400 karayolunun 12. kilometresinde karşı yönden gelen Mahmut Birlik yönetimindeki 27 N 1158 plakalı kamyonla çarpıştı.
Sürücüler ile hafif ticari araçtaki Murat Çakır, kaza yerinde hayatını kaybetti.
Kazada yaralanan kamyon şoförünün eşi Emine Birlik, 112 Acil Servis ekibince hastaneye kaldırıldı.
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