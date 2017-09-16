Son Dakika Haberleri E-gazete 16Bugünkü Star

ŞANS OYUNLARI

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

GÜNCEL

  1. Haberler
  2. Güncel

Gaziantep'te trafik kazası: 3 kişi hayatını kaybetti

Gaziantep'te hafif ticari araçla kamyonun çarpışması sonucu 3 kişi öldü, bir kişi yaralandı.

  • AA
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

Nizip ilçesinden kent merkezine giden Bekir İnal'ın kullandığı 27 BH 520 plakalı hafif ticari araç, D-400 karayolunun 12. kilometresinde karşı yönden gelen Mahmut Birlik yönetimindeki 27 N 1158 plakalı kamyonla çarpıştı.

Sürücüler ile hafif ticari araçtaki Murat Çakır, kaza yerinde hayatını kaybetti.

Kazada yaralanan kamyon şoförünün eşi Emine Birlik, 112 Acil Servis ekibince hastaneye kaldırıldı.

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!
 
Cumhurbaşkanı Erdoğan, BM Genel Kurulu'na katılmak üzere Amerika'ya gidiyor

Cumhurbaşkanı Erdoğan, BM Genel Kurulu'na katılmak üzere Amerika'ya gidiyor

Çılgın adam evini kayanın üzerine inşa etti

Çılgın adam evini kayanın üzerine inşa etti

En Çok Okunanlar

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA