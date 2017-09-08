Gaziantep’te, trafik kazası yaptığı sanılan sürücünün silahla vurulduğu belirlendi

Şehitkamil ilçesi Hoşgör Mahallesi'nde motosikletinin yanında yaralı bulunan Ertuğrul Kendir (18), çevredekilerin ihbarı üzerine 112 Acil Servis ekiplerince Dr. Ersin Arslan Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Trafik kazası sonucu yaralandığı sanılan Kendir'in tomografisinde kafasında mermi çekirdeği olduğu tespit edildi.

Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, Kendir'in husumetli olduğu Mehmet K. tarafından motosikletle seyir halindeyken vurulduğunu belirledi.

ŞÜPHELİNİN ADRESİNE OPERASYON DÜZENLENDİ

Olay yerinde boş kovan ele geçiren ekipler, mahallede fiziki çalışma yapmaya başladı. Titiz çalışma sonucu olayda kullanılan tabancanın Neşet O.'da olduğunu ve tabancayı ateşleyenin de Mehmet K. olduğunu tespit eden dedektifler, şüphelinin olduğu adrese operasyon yaptı.

Operasyonla gözaltına alınan ve Kendir'i aralarında olan husumet nedeniyle yaraladığı öğrenilen Mehmet K. ve Neşet O., ifadeleri alınmak üzere Asayiş Şube Müdürlüğü'ne götürüldü.

HAYATİ TEHLİKESİ DEVAM EDİYOR

Asayiş Şube Müdürlüğü'nde işlemleri tamamlanan Mehmet K. ve arkadaşı Neşet O., sağlık kontrolünden geçirildikten sonra adliyeye sevk edildi. Hastanede tedavisi süren Ertuğrul Kendir'in ise hayati tehlikesinin devam ettiği belirtildi.