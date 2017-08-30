Gaziantep'te trafik polisi hatalı sollamaları "drone" ile tespit ederek sürücülere para cezası uyguladı Gaziantep'te, Kurban Bayramı tedbirleri kapsamında otoyollarda hatalı sollama yaptıkları drone yardımıyla tespit edilen sürücülere para cezası uygulandı.