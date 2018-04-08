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Gaziantep'te üniversite öğrencisi öldürüldü

Gaziantep'te 3 kişilik grubun sopalı saldırısına uğrayan üniversite öğrencisi, yaşamını yitirdi.

  • AA
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Gaziantep Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Konservatuvar Bölümünde okuyan İsmail Değirmenci (25), çalıştığı bir eğlence merkezinde kimlikleri henüz öğrenilemeyen 3 kişi ile tartıştı.

Değirmenci, iş yerinden çıkarken aynı şahıslar tarafından saldırıya uğradı. Vücudunun çeşitli yerlerine aldığı sopa darbeleri nedeniyle ağır şekilde yaralanan İsmail Değirmenci, 112 Acil Servis ekiplerinin müdahalesine rağmen olay yerinde hayatını kaybetti.

Polis ekipleri, olay yerindeki güvenlik kamerası kayıtlarından yola çıkarak, 3 şüpheliyi gözaltına aldı.

Değirmenci'nin cenazesi Gaziantep Adli Tıp Kurumundaki otopsinin ardından memleketi Adana'ya gönderildi.

 

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