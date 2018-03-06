Gaziantep'te yapılan operasyonda 1 DEAŞ'li tutuklandı

Gaziantep Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında DEAŞ terör örgütünün eylem ve faaliyetlerinin deşifre edilerek engellenmesine yönelik yapılan istihbarı çalışmalar neticesinde yapılan operasyonla bir kişi yakalandı. Gözaltına alınan şahıs, sorgusunun ardından "Silahlı terör örgütüne üye olmak" suçlaması ile adli makamlara sevk edildi. Şahıs çıkarıldığı Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliğince tutuklandı.