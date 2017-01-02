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Gaziantep'te yolcu otobüsü devrildi: 5 yaralı

Gaziantep'te yolcu otobüsünün devrildiği kazada 5 kişi yaralandı.

  • GAZİANTEP (AA)
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Mardin'den Mersin'e giden giden İhsan Başçanak idaresindeki 33 BYB 66 plakalı yolcu otobüsü, Gaziantep-Şanlıurfa Otoyolunun 17. kilometresinde yoldan çıkarak devrildi. Kazada isimleri henüz belirlenemeyen 5 yolcu, yaralandı.

112 Acil Servis ekiplerince kentteki hastanelere sevk edilen yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı belirtildi.

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