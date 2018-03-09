Gaziantep'teki 300 yıllık handan patlamamış top mermisi çıktı

Gaziantep'te Şahinbey Belediyesi tarafından restorasyonu yapılan tarihi yapı, "Yeni Han" anlamına gelen Cedid Han ismiyle 1725 yılında inşa edildi.



Daha sonra Sultan Abdulmecid tarafından restore edilen hanın ismi, Mecidiye Han olarak değiştirildi. Han, son 20 yıldır otopark olarak kullanılıyor.



Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu, belediye olarak mülkiyet sahipleriyle görüşerek, hanı satın aldıklarını söyledi. Tahmazoğlu, şöyle konuştu:



"Burası tarihi olarak çok değerli. 2 katlı olmasına rağmen üst katı yıkılan handa, araya beton bölümler eklenmiş. Şimdi ise biz aslına uygun hale getirmeye çalışıyoruz. 820 metrekarelik iç hanesi, 24 dükkanı, 34 hücresi olan bir hanı ayağa kaldırmak istiyoruz. Yıl sonuna kadar restorasyon çalışmalarını tamamlayıp, ardından da burayı sahaflar çarşısına dönüştürmek istiyoruz. Alt katta kitapçılar olacak, her hafta bir yazar gelecek, kentimizin sulu yemeklerinden oluşan bir restoran olacak. Buraya gelen insan hem maddi hem de manevi olarak kendisini doyuracak."



Tahmazoğlu, çalışmalar sırasında bulunan top mermisini sergilemek istediklerini, ancak merminin imha edilmesi gerektiğini belirtti.



"Burada restorasyon çalışmaları yaparken bir top mermisine rastladık. Bu kent, özellikle Kurtuluş Savaşı döneminde 60 bin top mermisinin atıldığı bir şehir. Restorasyon çalışmaları sırasında da top mermileriyle karşılaşabiliyoruz. Şu anda 65 santimetre uzunluğunda, 17 santimetre kalınlıkta bir top mermisine ulaştı ekiplerimiz. Polis ekiplerimizin incelemelerinin ardından barutu boşaltılıp müzelerimizde sergilemek isteriz. Ancak ilk gelen bilgiler tehlikeli olduğu ve imha edilmesi gerektiği yönünde."