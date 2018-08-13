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Gaziantep'te terör örgütü DEAŞ'a ilişkin davada, sanık 6 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırıldı

Gaziantep'te terör örgütü DEAŞ'a ilişkin davada, örgüt yöneticileriyle irtibatlı olduğu belirlenen sanık, 6 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırıldı.

  • AA
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8. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya tutuklu sanık Kemal Tuncel ile avukatı katıldı.      
 
Sanık Tuncel savunmasında, örgütün sözde üst düzey yöneticileriyle irtibatının olduğunu reddederek, "Benim bu örgütle hiçbir ilgim yoktur. Paylaşmış olduğum bayrağın DEAŞ'a ait olduğunu bilmiyordum. Yine ismini deftere yazdığım Ebu Hanzala'nın da DEAŞ üyesi olduğunu bilmiyordum." diye konuştu.      
 
Cumhuriyet savcısı, sanığın örgütün üst düzey mensuplarıyla irtibat kurduğunu, DEAŞ'a eleman kazandırılan derneğe gittiğini ve dijital cihazlarında örgüte ait materyaller tespit edildiğini belirterek, cezalandırılmasını talep etti.      
 
Mahkeme heyeti, "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan 6 yıl 3 ay hapis cezası verdiği sanığı, yurt dışına çıkış yasağıyla tahliye etti.      

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