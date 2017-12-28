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Gaziantep'teki düğünde ateş açan zanlı tutuklandı

Gaziantep'te katıldığı düğünde pompalı av tüfeğiyle ateş açarak 5'i çocuk 6 kişinin yaralanmasına neden olduğu gerekçesiyle gözaltına alınan zanlı tutuklandı.

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Merkez Şehitkamil ilçesinin Mithatpaşa Mahallesi'nde sokak düğününde av tüfeğiyle ateş açılması sonucu 6 kişinin yaralanmasıyla ilgili, İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekiplerince gözaltına alınan Kavas Öztekin (56), emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Adliyeye sevk edilen ve 6 suçtan kaydı bulunduğu öğrenilen Öztekin, "silahla kasten yaralama" suçundan nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

Şehitkamil ilçesinde dün sokak düğününde av tüfeğiyle açılan ateş sonucu 5'i çocuk 6 kişi yaralanmış, tedavi altına alınan yaralılardan 4'ü taburcu edilmişti.

 

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