Gaziantep'teki düğüne bombalı saldırı davasına devam edildi

Gaziantep'te sokak düğününü hedef alan, 57 kişinin yaşamını yitirdiği terör saldırısına ilişkin davanın, güvenlik gerekçesiyle nakledildiği Kayseri'de görülmesine devam edildi.

Kayseri 4. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen duruşmada, tutuklu sanıklar Mehmet Şahin Erğan, Abdurrahman el-Najjar, Enes Karataş, Mehmet Çalıkuşu, Ahmet Köşgeroğlu, Ali Çalıkuşu, Fadile Cebael, Hacı Polat, Hasan Uzun, Mehmet Karakurt, Yunus Sarı ve bazı müştekiler ile avukatları hazır bulundu.

Sanıklardan Ahmet Köşgeroğlu, Mehmet Kadir Cebael ile Mehmet Şahin Erğan'ın, "Ahmet demiri uzun kesmiş, bu nedenle zayiat az olmuş. Ahmet zaten tembelin tekiydi." şeklindeki beyanlarını ve hakkındaki suçlamaları kabul etmediğini söyledi.

Sanıklardan Ali Çalıkuşu, saldırıyı gerçekleştiren canlı bombayı Cebael'in evinden alıp düğün yerine götürdüğü ve burada Hacı Polat ile Hasan Uzun'a teslim ettiği iddiasının doğru olmadını savundu.

Canlı bombayı düğün alanına bıraktığı iddia edilen Hacı Polat da tarlasında bulunan TNT'den bilgisi olmadığını ileri sürdü.

Gizli tanık "Lacivert"in 1 Mayıs 2016'da Gaziantep İl Emniyet Müdürlüğüne yönelik saldırıda kullanılan gübreyi kendisinin temin ettiği yönündeki ifadesini de kabul etmediğini belirten Polat, dedektör köpeklerin evinin damında yapılan aramada bomba tepkisi verdikleri iddiasını da reddetti.

Sanıklardan Hasan Uzun, Hacı Polat ile birlikte canlı bombayı alarak götürdükleri ve yer gösterdikleri iddiasını kabul etmedi.

Gizli tanık "Lacivert"in, Gaziantep Emniyet Müdürlüğü saldırısını Hacı Polat ile birlikte yaptığını beyan ettiği sanık Mehmet Karakurt da o tarihde evde olduğunu ve saldırı haberini televizyondan öğrendiğini öne sürdü.

Sanıkların ifadesinin alınması sırasında baygınlık geçiren tutuklu sanık Fadile Cebael, ambulansla kaldırıldığı Kayseri Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ndeki müdahalenin ardından yeniden duruşma salonuna getirildi.

Duruşmaya katılan müştekilerden Zeynel Çelik, Resul Gürbüz, Kerem Akdoğan, Faruk Toraman, Suphi Nurtekin, Arap Ayhan, Mehmet Sıddık Ayhan, Kahraman Yağız ve Abdulhalim Yasin, kına gecesinde meydana gelen patlamada aile bireylerinden bazılarının hayatını kaybettiğini, bazılarının yaralandığını söylerek sanıklardan şikayetçi oldu.

Duruşmayı takip eden HDP Gaziantep Milletvekili Mahmut Toğrul da partisinin DEAŞ'ın hedefinde olduğu gerekçesiyle davaya müdahil olma talebinde bulundu.

Mahkeme heyeti, ara kararında sanıkların tutukluluk hallerinin devamına karar verdi. Milletvekili Toğrul'un partisi adına yaptığı katılma talebinin reddine, diğer müştekilen ise katılma taleplerinin kabulüne karar veren heyet, duruşmayı eksikliklerin giderilmesi için erteledi.

Olay

Gaziantep'te 20 Ağustos 2016'da terör örgütü DEAŞ'ın sokak düğününü hedef alan bombalı saldırısında, aralarında kadın ve çocukların da olduğu 57 kişi yaşamını yitirmişti. Olayla ilgili soruşturma kapsamında 16 Ekim 2016'da hücre evine düzenlenen operasyonda örgütün il genelindeki faaliyetlerini planlayan, lojistik destek sağlayan ve canlı bomba hücrelerini yöneten sorumlusu Mehmet Kadir Cebael, Şehitkamil ilçesinde saklandığı evde operasyonla etkisiz hale getirilmiş, aynı gün başka bir canlı bomba ise üzerindeki patlayıcıyı infilak ettirmesi sonucu 3 polisi şehit etmişti.

"Anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs etme", "kasten öldürme", "tehlikeli maddeleri izinsiz olarak bulundurma" ve "silahlı terör örgütüne üye olma" suçlarından cezalandırılmaları talebiyle 11 sanık hakkında açılan dava, kamu güvenliği gerekçesiyle Kayseri'ye nakledilmişti.

İddianameden

Gaziantep Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Organize Suçlarla Mücadele Bürosu Savcılığınca hazırlanan ve Gaziantep 7. Ağır Ceza Makemesince kabul edilen 70 sayfalık iddianamede, tutuklu sanıklar Mehmet Şahin Erğan, Mehmet Çalıkuşu, Ahmet Köşgeroğlu, Ali Çalıkuşu, Fadile Cebael, Hacı Polat, Hasan Uzun, Mehmet Karakurt, Abdurrahman el-Najjar hakkında "anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs etme", "kasten öldürme", "kasten öldürmeye teşebbüs etme", "tehlikeli maddeleri izinsiz bulundurma veya el değiştirme", "silahlı terör örgütüne üye olma" gibi suçlardan 4 ila 60 kez arasında değişen ağırlaştırılmış müebbet ve 274 ile bin 814 yıla kadar hapis istenmişti.

Tutuklu diğer sanıklar Enes Karataş ve Yunus Sarı'nın ise "silahlı terör örgütüne üye olma" suçlamasıyla 10 yıla kadar hapisle cezalandırılması talep edilmişti.