Gaziantep'teki FETÖ soruşturmasında 8 asker tutuklandı
Gaziantep'teki FETÖ soruşturması kapsamında, 5. Zırhlı Tugay Komutanlığında görevli binbaşı, yüzbaşı, teğmen rütbesinde bulunan 9 şüpheliden 8'inin tutuklandığı bildirildi.
- AA
Gaziantep Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan yazılı açıklamada, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanmasına (FETÖ/PDY) yönelik başlatılan ve devam eden soruşturmalar kapsamında Gaziantep 5. Zırhlı Tugay Komutanlığında görevli ve aralarında binbaşı, yüzbaşı, teğmen gibi rütbeli askerlerin de bulunduğu 9 şüpheliden 8'inin sevk edildikleri Sulh Ceza Hakimliğince tutuklandığı kaydedildi.
Açıklamada, zanlılardan birinin adli kontrol şartıyla serbest bırakıldığı belirtildi.
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