Son Dakika Haberleri E-gazete 1Bugünkü Star

ŞANS OYUNLARI

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

GÜNCEL

  1. Haberler
  2. Güncel

Gaziantep'teki FETÖ soruşturmasında 8 asker tutuklandı

Gaziantep'teki FETÖ soruşturması kapsamında, 5. Zırhlı Tugay Komutanlığında görevli binbaşı, yüzbaşı, teğmen rütbesinde bulunan 9 şüpheliden 8'inin tutuklandığı bildirildi.

  • AA
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

Gaziantep Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan yazılı açıklamada, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanmasına (FETÖ/PDY) yönelik başlatılan ve devam eden soruşturmalar kapsamında Gaziantep 5. Zırhlı Tugay Komutanlığında görevli ve aralarında binbaşı, yüzbaşı, teğmen gibi rütbeli askerlerin de bulunduğu 9 şüpheliden 8'inin sevk edildikleri Sulh Ceza Hakimliğince tutuklandığı kaydedildi. 
 
Açıklamada, zanlılardan birinin adli kontrol şartıyla serbest bırakıldığı belirtildi.

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!
 
ABD'de havalimanında 5 yaşındaki çocuğa kelepçe takıldı

ABD'de havalimanında 5 yaşındaki çocuğa kelepçe takıldı

Çıldırtan anlar

Çıldırtan anlar

12 yılın en çok satan otomobil markaları

12 yılın en çok satan otomobil markaları

Dünyanın en büyük helikopteri

Dünyanın en büyük helikopteri

En Çok Okunanlar

SON DAKİKA

Cumhurbaşkanı Erdoğan Başbakan Yıldırım'ı kabul edecek

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA