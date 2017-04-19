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Gaziantep'teki PKK/KCK operasyonunda 7 tutuklama

Gaziantep'te terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik operasyonda gözaltına alınan 13 kişiden 7'si tutuklandı.

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Gaziantep'te terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik operasyonda gözaltına alınan, aralarında DBP il yöneticisinin de bulunduğu 13 kişiden 7'si tutuklandı.
 
Valilikten yapılan yazılı açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı terörle mücadele, istihbarat, özel harekat, çevik kuvvet, olay yeri inceleme, bomba imha uzmanlarının katılımı ve insansız hava aracı desteğiyle 12 Nisan'da il merkezinde gerçekleştirilen operasyonda gözaltına alınan 13 şüpheli, emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi.
 
DBP il yöneticisi ile 2 öğretmenin de aralarında bulunduğu 13 kişiden 7'si tutuklandı. 2 şüpheli hakkında adli kontrol kararı verilirken 4 kişi, tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.

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