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Hastane 2011'de de yanmış şu soru sorulmuştu: Bu nasıl malzeme?

Gaziosmanpaşa'da bulunan Taksim İlkyardım Hastanesi inşaat sürecindeyken 2011 yılında da aynı noktada yangın çıkmıştı.

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Taksim İlkyardım Hastanesi'nin Gaziosmanpaşa'da yer alan binasında çatıda başlayan yangın diğer katlara da sıçradı. İtfaiyenin kontrol altına aldığı yangında can kaybı ise yaşanmadı.

2011'DE DE YANDI

Aynı hastane 26 Eylül 2011'de inşaat sürecindeyken de aynı cephesinde yangın çıkmıştı. İzolasyon malzemelerinden çıkan yangında can kaybı ise yaşanmamıştı.

2011'deki yangın

2018'deki yangın

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