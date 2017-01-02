Gazipaşa'daki FETÖ operasyonunda 19 gözaltı

Gazipaşa'da FETÖ/PDY soruşturması kapsamında 20 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. İlçe Milli Eğitim Müdürü M.A. ile Ak Parti eski İlçe Başkanı M.B.A., Ak Parti eski İlçe Kadın Kolları Başkanı N.Ö. ve aile hekimi H.Y.'nin de aralarında bulunduğu 4'ü kadın 19 şüpheli sabah yapılan operasyonlarda gözaltına alındı.

İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından gözaltına alınan şüpheliler Gazipaşa Devlet Hastanesi'nde sağlık kontrolünden geçirildi. Şüpheliler daha sonra işlemleri için İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü. Hakkında gözaltı kararı bulunan 1 şüphelinin ise arandığı belirtildi.