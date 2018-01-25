Gaziye yapılan muameleye soruşturma talimatı

Bakanlıktan, bazı basın organlarında yer alan "Otobüs şoförü, gaziyi aşağı attı" haberine ilişkin yapılan açıklamada, İstanbul'da yaşanan olayın ardından Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Kaya'nın talimatı ile İl Müdürlüğü ekiplerinin harekete geçtiği ifade edildi.

Olaya maruz kalan gazi ile bir görüşme gerçekleştirildiği aktarılan açıklamada, "Yapılan görüşmede yaşanan olayla ilgili olarak duyulan üzüntü dile getirilmiş, ayrıca olay ile ilgili detaylı bir araştırma yapılarak söz konusu tavrı sergileyen kişiler hakkında gerekli soruşturmanın yapılacağı kendisine bildirilmiştir." değerlendirmesi yapıldı.

Bakanlığın şehit yakını, gazi, engelli ve yaşlıların maddi ve manevi tüm ihtiyaçlarını karşılamak için tüm Türkiye'de birçok çalışma yaptığı hatırlatılan açıklamada, ulaşım konusunda da vatandaşlara gereken desteğin verildiği vurgulandı.

Bakanlığın ücretsiz seyahat hakkının kullanımı için Türkiye genelinde 13 bin araç için 2017 yılında 112 milyon 500 bin lira ödeme yaptığı bilgisine yer verilerek yaşanan olayda gaziye yapılan muamelenin asla kabul edilemeyeceği ve olayın takipçisi olunacağı kaydedildi.