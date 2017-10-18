Gazprom Türk Akımı’nın 373 kilometrelik bölümünü tamamladı

Gazprom'dan yapılan açıklamada "Türk Akımı'nın inşasına tüm hızıyla devam ediliyor. Projenin deniz kısmında iki kolda 373 kilometrelik boru hattı döşendi" ifadeleri kullanıldı.

Gazprom, Türk Akımı'nın denizden geçen kısmının inşasına 7 Mayıs'ta başlamıştı.