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Gazprom Türk Akımı’nın 373 kilometrelik bölümünü tamamladı

Rus enerji şirketi Gazprom, Türk Akımı projesinin iki kolunda toplamda 373 kilometrelik boru hattını döşedi.

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Gazprom'dan yapılan açıklamada "Türk Akımı'nın inşasına tüm hızıyla devam ediliyor. Projenin deniz kısmında iki kolda 373 kilometrelik boru hattı döşendi" ifadeleri kullanıldı.
 
Gazprom, Türk Akımı'nın denizden geçen kısmının inşasına 7 Mayıs'ta başlamıştı.
 

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